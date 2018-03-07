В Житомире разрешили в памятные даты националистов вывешивать флаг ОУН-УПА*

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Житомирский областной совет в среду утвердил порядок использования красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА*) в дни памятных дат националистов.
"Депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления", — говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
*Запрещенная в России экстремистская организация