"Девушка без принципов". Подруга рассказала о Насте Рыбке

МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Персону скандально известной модели Насти Рыбки в ее родном Бобруйске обсуждают повсеместно. И в парикмахерских, и в магазинах только и разговоров, зачем ей этот скандал с участием российского олигарха и чем обернется арест в Таиланде.

На малой родине немногое могут рассказать о Насте Рыбке — ей было что скрывать. Но Sputnik Беларусь разыскал близкую подругу Насти Ольгу Логачеву, у которой есть свой взгляд на эту историю.

Уголовное дело не завели из-за возраста

В конце февраля Настю Рыбку арестовали в Таиланде вместе с белорусским "секс-гуру" Алексом Лесли. Там они проводили нелегальные "секс-тренинги". Находясь под арестом, она попросила убежища в США, пообещав предоставить "недостающие пазлы" о связи российских депутатов с "предвыборной шумихой в США".

Ольга Логачева утверждает, что не стоит демонизировать Рыбку: она на самом деле неплохая. Но сильно поддается чужому влиянию.

По словам Ольги, в детстве Настя была настоящей сорвиголовой. Мало кто знает, что девушка — кандидат в мастера спорта по плаванию. При этом до определенного момента она хорошо училась.

"Особенно она любила гуманитарные предметы. Язык у нее всегда был хорошо подвешен", — вспоминает подруга.

В семье Рыбка была поздним и поэтому любимым ребенком. Когда Настя родилась, ее маме, известному в городе доктору Людмиле Ивановне, было далеко за 40.

© Sputnik Фотография Насти Костиной из личного архива Ольги Логачевой © Sputnik Фотография Насти Костиной из личного архива Ольги Логачевой

"Мама Насти была состоявшейся женщиной. Известная в Бобруйске врач-офтальмолог. Всю жизнь проработала в больнице имени Морзона, оперировала. Уважаемый человек, многие ее знали", — говорит Ольга.

При этом сама Настя утверждала, что воспитывалась в приемной семье. Ольга говорит, что такие подробности ей не известны, это никогда не афишировалось, но отца своего Рыбка никогда не видела и не говорила о нем. В семье, кроме нее, детей больше не было.

До девятого класса подруги учились в местной школе №1. В это время Рыбка уже успела стать участницей нехорошей истории, за что ее и "попросили" из школы.

"Учеба ее уже не интересовала. Могла спокойно прогулять уроки. А потом она подралась с какой-то женщиной. Это было в компании. Та сделала Насте замечание. Дело закончилось вырыванием волос… Женщина написала на Настю заявление в милицию, началось уголовное разбирательство, но дела не завели: Насте не было 16 лет. Администрация школы сказала Настиной маме, что желательно, чтобы после девятого класса девочка ушла. И она доучивалась в вечерней школе", — добавляет собеседница Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко Школа, в которой Настя Рыбка оканчивала учебу после того, как ее попросили уйти после 9-го класса из-за драки © Sputnik / Виктор Толочко Школа, в которой Настя Рыбка оканчивала учебу после того, как ее попросили уйти после 9-го класса из-за драки

Родительских прав ее не лишили

В школе о Рыбке сегодня вспоминать не хотят. Директор учреждения Геннадий Черепко, заставший Настю совсем юной, отмечает, что "она не тот герой, о котором стоит что-то рассказывать", и что "ничего выдающегося" о ней сказать не может.

Во время учебы в вечерней школе Настя познакомилась со своим первым мужем Михаилом. Ольга говорит, что в то время ее подруга поставила себе цель — выйти замуж, к чему и шла с невероятным напором. В 16 лет забеременела. Сыграли свадьбу. Было и белое платье, и 30 приглашенных гостей. Брак Насти, правда, длился недолго — два года. Достигнув цели, "девушка заскучала".

"Знаю, что Миша уехал из Бобруйска. Он ведет очень замкнутый образ жизни. Повторно женился, родился еще один ребенок", — говорит подруга Рыбки.

"В последний раз я видела Мишу пять лет назад. Он говорил, что собирается подавать на лишение Насти родительских прав. Дескать, Настя Юру (сын Насти Рыбки от первого брака. — Прим. ред.) не растила. За мальчиком присматривала ее мама, пока была жива. Но, насколько мне известно, на этот шаг он так и не решился. Официально Настя считается матерью Юры", — добавляет Ольга Логачева.

© Sputnik Фото со свадьбы Насти Рыбки из личного архива Ольги Логачевой © Sputnik Фото со свадьбы Насти Рыбки из личного архива Ольги Логачевой

Со вторым мужем, Николаем, Настя познакомилась спустя лет пять после развода. В перерыве между браками девушка занималась "карьерой". Хотя, как отмечает Ольга, в общепринятом смысле Рыбка никогда не работала. Ей нравилось выбирать места со свободным графиком, чтобы всегда быть в движении. Какое-то время была торговым агентом, потом торговым же представителем. Занималась продуктами для животных.

"Денег тогда в принципе хватало. Мама была на пенсии и работала. С Миши Настя получала алименты. Она никогда не жаловалась. Выглядела всегда хорошо. Охотницей за состоятельными кавалерами она тогда не была, парни у нее были обычные: могли пригласить в кафе, позвать в кино. Она не была ничьей содержанкой", — рассказывает Логачева.

Со вторым мужем Николаем познакомилась в компании. Настя тогда сказала подруге, что, как только его увидела, поняла, что он на ней женится.

"У нее появилась новая цель. Она его добивалась и сделала это. Через 3-4 года таких "качелей", когда они то сходились, то расходились, Настя и Коля расписались. Свадьба была скромненькой — на пять человек", — вспоминает Ольга.

© Sputnik Фото Насти Рыбки с бобруйскими друзьями из личного архива Ольги Логачевой © Sputnik Фото Насти Рыбки с бобруйскими друзьями из личного архива Ольги Логачевой

Книга Лесли

Во втором браке Настя тоже жила в свое удовольствие, не обременяя себя работой от звонка до звонка.

"Они с Николаем по обмену студентами уехали в США. В это время, четыре года назад, умерла ее мама. Настя не успела попасть к ней на похороны", — говорит Ольга.

По словам собеседницы, Людмила Ивановна пережила инсульт, что вынудило ее оставить работу в больнице. Будучи нездоровым человеком, женщина продолжала заботиться о внуке. Устроилась в детскую поликлинику.

Ольга отмечает, что мама Настю очень любила и во всем ей потакала. Даже если Людмила Ивановна сейчас была бы жива, с дочерью ничего бы не сделала, считает Ольга.

"Мама абсолютно во всем Настю поддерживала. Захотела она сменить школу — хорошо, выйти замуж — пожалуйста. Как только Настя сказала матери, что ждет ребенка, та тут же подсуетилась, сделала ремонт в Мишиной квартире. Настю никогда не волновало чужое мнение. Раз она сказала — значит, так будет", — отмечает подруга Рыбки.

По рассказам собеседницы, в Бобруйске Настя была обычной девушкой. Но ей всегда хотелось жить красиво, иметь богатых ухажеров, ради этого она уехала в Москву. Помог ей в этом, пусть и не в прямом смысле, автор книг по соблазнению Алекс Лесли. Четыре года назад в руки Рыбке попала одна из его работ, девушка была под большим впечатлением.

© Sputnik Фото Ольги Логачевой и Насти Рыбки в Бобруйске из личного архива Ольги © Sputnik Фото Ольги Логачевой и Насти Рыбки в Бобруйске из личного архива Ольги

"Она говорила: "Я жила неправильно, ждала не того и не от тех людей". И уехала в Москву на тренинг", — говорит Ольга. "Девка она пробивная, принципов моральных у нее особо нет. За короткий срок от ученицы дошла до мастера. Если она поставит себе цель, она ее добьется всеми путями: пойдет по головам, через постель", — добавляет она.

Секс

К теме секса Настя всегда спокойно относилась, отмечает ее подруга. Еще в Бобруйске Рыбка могла поддержать любой разговор на эту тему.

"До Москвы сексом на площади она точно не занималась. Ханжой она никогда не была. Если ей понравился мужчина, она могла спокойно заняться с ним сексом. И не преследовала особо корыстных интересов", — признается Логачева.

Кроме того, Настя — симпатичная девушка, которая знает о своих достоинствах. Как сообщает ее подруга, никаких пластических операций, кроме увеличения губ, не делала.

Кстати, со своим вторым супругом Настя до сих пор не разведена. Перебравшись в Москву, Рыбка сделала ему щедрый подарок — отдала двухкомнатную квартиру матери в центре Бобруйска и дорогой автомобиль, который, как предполагает наша собеседница, подарил ей Лесли.

© Sputnik / Виктор Толочко Дом на улице Урицкого в Бобруйске, где жила Настя Рыбка, потом эту квартиру она оставит второму мужу © Sputnik / Виктор Толочко Дом на улице Урицкого в Бобруйске, где жила Настя Рыбка, потом эту квартиру она оставит второму мужу

Что же касается недавнего Настиного заявления о том, что у нее, кроме бобруйского сына, еще двое детей, то Ольга утверждает, что это неправда.

"Знаете, для чего она это сделала? Чем больше делаешь вброс, тем меньше докопаются до правды. Возможно, чтобы защитить своего сына", — убеждена подруга.

Залечь на дно

Подруга Насти считает, что девушка погорячилась. Ольга утверждает, что Рыбкой управляют и она до конца не понимает, что происходит.

"Мне кажется, что в последнее время они погорячились. Они с Лесли всегда вместе. На всех видео, которые они выпускают, он всегда за кадром. Он ей суфлирует. Она — инструмент, это же видно. Нормальная девчонка заработала бы денег, нашла бы богатого жениха и жила не парясь. Я думаю, ею руководят. Она до конца не понимает, что происходит", — отмечает Ольга.

С Настей Логачева общается крайне редко. Знает, что в последний раз она была в Бобруйске на Новый год. Встречалась с сыном, привозила для своих почитателей авторские книги.

© РИА Новости / Виктор Толочко Ольга Логачева, которая дружит с Настей Рыбкой больше 15 лет © РИА Новости / Виктор Толочко Ольга Логачева, которая дружит с Настей Рыбкой больше 15 лет

"Лесли учил ее раскрепощению, чтобы она полюбила себя. Настя хорошо поддается идеям. Видимо, он нашел к ней подход", — признается Логачева.

"В Бобруйск она не вернется, здесь очень маленький город, все друг друга знают. Когда-то давно она шутила, мол, какая разница — проститутка так проститутка. Сделаешь потом пластическую операцию, уедешь в маленький город, где тебя никто не знает. Если она переживет все эти скандалы, чего я ей желаю, я думаю, ей хватит ума залечь на дно", — отмечает Логачева.

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