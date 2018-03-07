В кабмине ФРГ прокомментировали оценки США о соблюдении Россией ДРСМД

БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. В Берлине глубоко озабочены оценками США относительно соблюдения Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мне нечего добавить к тому, о чем я говорил в пятницу. По существу мы говорили о ДРСМД, и мы говорили о том, что этот договор, с нашей точки зрения, в значительной степени привел с 1987 года к усилению безопасности в Европе. И поэтому, конечно, мы, Германия, очень заинтересованы, чтобы этот договор сохранялся как столп европейской архитектуры безопасности. Поэтому мы с большой озабоченностью наблюдаем за оценками, которые есть в США в отношении приверженности России договору, и воспринимаем их серьезно", — сказал Зайберт.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва просит Берлин уточнить, в каких именно нарушениях договоренностей о контроле над вооружениями обвиняют РФ. Зайберт сказал в минувшую пятницу, что "Россия должна четко отмести… сомнения" в том, что сохранит "международные договоры и соглашения" по нераспространению. Захарова также предложила немецкому правительству привести доказательства выхода России из международных соглашений о контроле над вооружениями и предъявить их Москве.

Отвечая на вопрос РИА Новости, были ли донесены Москве по линии МИД ФРГ озабоченности о возможном выходе РФ из ДРСМД, официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Мария Адебар ответила, что тема "сохранения ДРСМД как столпа архитектуры европейской безопасности… находилась в повестке разных переговоров и обсуждалась". Она добавила, что эта тема "стала одной из тех, которой министр иностранных дел Германии занимался на протяжении последнего года постоянно".