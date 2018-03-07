Нацполиция Украины проводит обыски в администрации Запорожской области

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Следователи управления по защите экономики Национальной полиции Украины проводят обыски в управлении капитального строительства Запорожской областной госадминистрации, чиновники которого подозреваются в хищении бюджетных средств, заявил в среду начальник управления полиции в Запорожской области Олег Золотоноша.
"Сегодня следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКС Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКС", — написал Золотоноша на странице в Facebook.