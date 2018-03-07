Россия запретит ввоз овощей и фруктов в багаже и ручной клади из Абхазии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россельхознадзор с 12 марта вводит временный запрет на ввоз в РФ из Абхазии растительной продукции в багаже и ручной клади, что связано с угрозой распространения в России мраморных клопов, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор информирует, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажиров из Абхазии был выявлен коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halya Stal.), включенный в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.

Служба отмечает, что мраморные клопы многоядны, в южных регионах России могут давать несколько поколений в год и быстро занимать свой потенциальный ареал. "По предварительным подсчетам, экономический ущерб от Halyomorpha halya Stal., в случае его акклиматизации и распространения в России, может составлять более 2 миллиардов рублей", — добавляет ведомство.

"Во избежание заноса и распространения по территории Российской Федерации указанного карантинного объекта, Россельхознадзор с 12 марта 2018 года вводит временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих в Россию из Республики Абхазия", — заключает Россельхознадзор.

Мраморный клоп — сельскохозяйственный вредитель. Абхазия столкнулась с нашествием этих насекомых в 2017 году. Вредители нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству страны, в частности, уничтожив часть урожая мандаринов. В начале марта президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил в 2018 году организовать борьбу с мраморным клопом на всей территории республики.