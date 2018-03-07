В Узбекистане судят журналиста и блогера за посягательство на власть

ТАШКЕНТ, 7 мар – РИА Новости. Ташкентский городской суд по уголовным делам в среду приступил к рассмотрению дела в отношении журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева, а также блоггера и экономиста Хаетхана Насреддинова по обвинению в посягательстве на конституционный строй республики, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обвинение считает, что подсудимые публиковали в интернете, а также ряде электронных СМИ, материалы, призывающие к свержению действующей власти, представители защиты настаивают на их полной невиновности, уточнил собеседник агентства.
По данным СМИ, Абдуллаев (псевдоним Усман Хакназаров) был арестован в сентябре 2017 года, Насриддинов – двумя месяцами позже. Абдуллаев также подозревается в сотрудничестве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который сейчас живет в Турции. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявила в пятницу, что обвинения с Абдуллаева и Насреддинова должны быть сняты. Организация также приветствовала освобождение в Узбекистане на минувшей неделе бывшего репортера Юсуфа Рузимурадова после 19 лет заключения.