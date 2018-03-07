Минэкономики Литвы объявило конкурс на пост коммерческого атташе в Москве

ВИЛЬНЮС, 7 мар — РИА Новости. Министерство экономики Литвы объявило конкурс на пост коммерческого атташе в России, который в мае заменит атташе по коммерции Ремигиюса Кабетиса, сообщает в среду пресс-служба министерства.

"Минэкономики объявило конкурс на пост коммерческого атташе в России (Москве)", — говорится в сообщении.

По словам министра экономики Литвы Виргиниюса Синкявичюса, "Россия остается важнейшим партером по рынку экспорта и туризма – в прошлом году значительно рос объем экспорта и число туристов, прибывающих в Литву из РФ. Это показывает, что у российского рынка есть потенциал и Литва может стать успешным игроком на нем", — цитирует пресс-служба Синкявичюса.

По его словам, Литва ищет амбициозного профессионала, который смог бы активно участвовать в привлечении потенциальных инвесторов, защищать интересы литовских предпринимателей и развивать туризм прибывающих. По данным министерства экономики, на сегодняшний день, посты коммерческого атташе Литвы занимают 13 человек, работающие в Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии, Израиле, Китае, Белоруссии, Украине, США, России (в Москве и Санкт-Петербурге).

С первого июня этого года пост коммерческого атташе Литвы в Санкт-Петербурге будет аннулирован и создан в Нидерландах.

Россия является крупнейшим торговым партнером для Литвы. Согласно данным Департамента статистики, в прошлом году по торговому обороту, импорту и экспорту РФ занимала первые места. С Россией работают 202 торговые организации. В прошлом году в РФ были экспортированы товары на сумму 3,938 миллиона евро, а импортировано на 3,729 миллиона евро. По сравнению с 2016 годом экспорт товаров в Россию увеличился на 29%, импорт на 8,7%.

Россия занимает третье место по количеству туристов, прибывающих из РФ в Литву, уступая Белоруссии и Германии. В прошлом году Литву посетило около 163 тысяч россиян. В конце прошлого прямые инвестиции РФ в Литву составили 250, 44 миллиона евро (1,7% от всех прямых инвестиций), а прямые инвестиции Литвы в РФ составили 108,02 миллиона евро (3,95 от всех прямых инвестиций).