Германия продолжит обучение курдских "пешмерга" в Ираке

БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. В Минобороны ФРГ заявили, что обучение курдских вооруженных сил "пешмерга" в Ираке будет продолжено, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель ведомства Франк Фэнрих.

"Процесс обучения "пешмерга", который мы сопровождаем, продолжится так же, как и раньше. Он будет продолжен в таких областях, как медицина и логистика. Но вторым столпом, о котором сегодня заявила глава минобороны, будет инструкторская миссия в Багдаде", — заявил представитель ведомства.

Ранее правительство ФРГ приняло постановление о продление миссии бундесвера в Ираке. Военные инструкторы и советники ранее работали на севере Ирака с курдскими подразделениями "пешмерга", однако предполагается, что теперь обучение будет проводиться и в вооруженных силах страны.

При этом немецкий контингент в Ираке будет сокращен с 1,2 тысячи до 800 человек, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.