Турция дала оценку отказу в выдаче экс-лидера сирийских курдов Муслима

АНКАРА, 7 мар — РИА Новости. Отказ экстрадировать в Турцию бывшего сопредседателя сирийской курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима — политическое, а не правовое решение, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Анкара обвиняет Муслима в причастности к ряду крупных терактов в Турции и требует его выдачи. Ранее пражский городской суд вопреки доводам горпрокуратуры принял решение отпустить задержанного в Праге Муслима с условием, что он не будет избегать дальнейших заседаний суда в процессе по его делу и не покинет территорию стран ЕС. В понедельник Турция потребовала временного ареста и экстрадиции Муслима из Германии, где он сейчас находится.

"Есть правовые основы вопросов выдачи между странами. Этот человек (Муслим) находится в красном бюллетене Интерпола, и есть все основания, что он должен быть выдан Турции. Поэтому решение о невыдаче – не правовое, а политическое. Когда мы требуем экстрадиции, мы всегда передаем наши юридическое основания в рамках соглашений о выдаче. Европе надо задуматься: почему человеку, который в Турции разыскивается по обвинению в терроризме, она позволяет разгуливать у себя по улицам?", — сказал Калын журналистам.

По его словам, Турция будет реагировать на такие действия со стороны ЕС. "У нас были ожидания сначала от Чехии, потом от Германии. Куда бы он ни поехал, мы будем его преследовать и требовать его выдачи", — добавил Калын.

Освобождение Муслима пражским судом вызвало негодование Анкары. Вице-премьер турецкого правительства Бекир Боздаг заявил, что Чехия подобными действиями поддерживает террористические организации, МИД Турции направил ноту протеста чешским коллегам, посол Турции в Праге пригрозил ухудшением двусторонних отношений. В ответ дипведомство Чехии в специальном заявлении отвергло все обвинения Анкары в поддержке терроризма и сослалось на независимость своих судебных органов.