Парламентарий: Иран удивлен поведением Запада, закрывающего глаза на Йемен

МОСКВА. 7 мар — РИА Новости. В Иране удивлены поведением западных стран, закрывающих глаза на ситуацию в Йемене, но "поднимающих крик" по поводу Восточной Гуты, заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

"Что касается проблемы Восточной Гуты, по которой европейские страны поднимают крик, здесь проблема заключается в самих террористах, которые препятствуют оказанию гуманитарной помощи", — заявил Боруджерди на пресс-конференции в Москве.

"Мы удивлены тем, что некоторые европейские страны поднимают крик по поводу Восточной Гуты, но молчат и никак не реагируют на смерть людей в Йемене", — добавил он.

Боруджерди также напомнил о тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене, отметив, что Саудовская Аравия, чувствующая себя "тигром" в Йемене, является главным препятствием в оказании и доставке помощи населению этой страны.

Вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается в Йемене с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, в связи с чем в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. По данным ООН, конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.