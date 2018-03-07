Суд в Киеве лишил Нацбанк права забрать за долг часть курорта "Буковель"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск, которым лишил Нацбанк Украины (НБУ) права требовать часть земли самого крупного на Украине горнолыжного курорта "Буковель" в качестве погашения долга по кредиту регулятора национализированному Приватбанку, текст решения опубликован в едином реестре судебных решений Украины.

Истцом по делу выступила компания "Скорзонера", которая выступила поручителем по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк выдавал Приватбанку с 2008 года. По данным украинских СМИ, конечным бенефициаром фирмы являются бывшие совладельцы Приватбанка – украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а предметом залога по этим договорам выступает имущество в Ивано-Франковской области Украины в городе Яремче, где находится курорт "Буковель". В частности, речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, сооружения подвесной пассажирской канатной дороги и паркинга.

"Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований "Скорзонера" о расторжении шести ипотечных договоров от 2014 года", — говорится в решении суда.

При принятии решения суд исходил из того, что Нацбанк после национализации в 2016 году Приватбанка "потерял интерес к погашению долга Приватбанка самим банком". "То есть имеют место обстоятельства, при которых общее поведение должника и кредитора создает угрозу потери истцом как имущественным поручителем принадлежащего ему на праве собственности имущества, в то время как существует реальная возможность исполнения должником взятых на себя по кредитному договору обязательств", — отмечается в решении суда. Решение может быть обжаловано в апелляции.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.