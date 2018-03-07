США пытаются помешать процессу корейского урегулирования, заявил Слуцкий

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки, вводя санкции против КНДР, вновь пытаются "вставить палки в колеса" процессу корейского урегулирования, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"США вновь пытаются вставить палки в процесс корейского урегулирования. На фоне объявления о достижении договоренностей КНДР и Южной Кореей по проведению саммита лидеров двух стран, новые санкции США против Пхеньяна явно не будут способствовать разрядке. Также вызывает большие вопросы повод для их введения", — заявил журналистам Слуцкий.

По словам политика, КНДР уже не раз игнорировала любые санкции, отметив, что "их ими не испугаешь".

"Но такая политика США — не лучший способ возвращения процесса к диалогу на Корейском полуострове. Такое впечатление, что Вашингтону не нужен мир, ему выгодно поддерживать "горячие точки" в активной фазе, и особенно, если они находятся вблизи российских границ", — заключил Слуцкий.

