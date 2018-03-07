В МИД заявили о незаконном характере новых санкций США против КНДР

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все санкции против КНДР, введенные в обход решения Совбеза ООН, нелегитимны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение властей США ввести очередные ограничения против Северной Кореи в связи с убийством брата Ким Чен Ына.

"Мы исходим из того, что санкции, введенные Советом Безопасности, в частности, применительно к Северной Корее, являют легитимными. Другие санкции, которые, несмотря на то, что они привязаны к ситуации на Корейском полуострове и вокруг Северной Кореи, принимаются в обход Совбеза… с нашей точки зрения легитимными не являются", — сказала Захарова.

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