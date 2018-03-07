МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москва просит Берлин уточнить, в каких именно нарушениях договоренностей о контроле над вооружениями обвиняют РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официальный представитель правительства ФРГ заявил, что Кремль "обязан убедительно развеять эти опасения, а грубые нарушения международного права в процессе аннексии Крыма, а теперь и разработка и применение, в том числе в Сирии, определенных видов вооружений не могут являться поводом для гордости". В этой связи хотели бы обратиться к нашим германским коллегам с настоятельной просьбой уточнить, о каких конкретно международных договоренностях и соглашениях в области контроля над вооружениями со стороны России идет речь? Что вы конкретно имеете в виду? Какими доказательствами располагают в Берлине, и почему они до сих пор не предъявлены российской стороне?", — сказала Захарова.