МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия приветствует позитивные тенденции в диалоге КНДР и Южной Кореи и рассчитывает, что договоренности между сторонами начнут реализовываться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем развитие позитивных тенденций в межкорейском диалоге в контексте итогов состоявшегося 5-6 марта визита в Пхеньян спецпосланника президента Республики Корея. Мы рассчитываем, что достигнутые между Севером и Югом Кореи договоренности начнут воплощаться в практических шагах, которые направлены на дальнейшее снижение напряженности вокруг Корейского полуострова", — сказала Захарова.

По ее словам, такие практические шаги будут способствовать налаживанию прямого американо-северокорейского диалога.

"Мы призывам все вовлеченные стороны поддержать данный процесс. Конечным результатом коллективных усилий на этом направлении должно стать комплексное урегулирование ситуации в указанном субрегионе и создание в северо-восточной Азии прочного механизма мира и безопасности", — заключила она.

Захарова при этом отметила, что дата визита советника президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ёна в Россию пока не известна.

Накануне Чон Ый Ён, возглавлявший правительственную делегацию в ходе визита в КНДР, заявил о намерении посетить Россию и Китай, чтобы подробно рассказать о встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Что касается встречи, которая возможна по этой проблематике в Москве, когда у нас появятся даты, мы их озвучим. Пока этой информации нет", — сказала официальный представитель МИД РФ.

