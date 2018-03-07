Певица Билык раскритиковала политику России по требованию радикалов

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Украинская певица, народная артистка Ирина Билык по требованию радикалов раскритиковала политику России в отношении Киева, чтобы избежать срыва концерта во Львове, сообщает интернет-издание Zaxid.net.

Националисты заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета и зашли в гримерку певицы перед началом концерта. Они потребовали от артистки, которая не считала Россию "агрессором", отречься от своих убеждений и "признать оккупацию Крыма".

Билык рассказала, что у ее супруга российское гражданство. "Я знаю точно, что мой муж – не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно", — приводит издание ответ певицы радикалам.

Она спросила, чем такое отношение заслужили миллионы россиян, и подчеркнула, что не считает агрессорами население соседнего государства. Однако она подчинилась требованию: раскритиковала российскую политику в отношении своей страны и заявила, что Крым должен принадлежать Украине. После этого националисты освободили вход в театр.

Муж Билык — российский фотохудожник и режиссер Аслан Ахмадов. Певицу критикуют за то, что она часто дает концерты в России, при этом продолжает выступать на Украине. Это не первая попытка радикалов сорвать ее концерт. В июне 2017 года они устроили драку с полицией в Одессе во время выступления артистки.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Москва назвала утверждения об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

Крым стал российским регионом после проведения на полуострове в 2014 году референдума, на котором более 90 процентов жителей проголосовали за вхождение в состав России. В Киеве не признают результаты плебисцита и называют Крым "временно оккупированной территорией". Однако Москва многократно отмечала, что он стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".