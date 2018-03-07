Решение мировых проблем невозможно без России, заявил премьер Японии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Решение мировых проблем невозможно без участия России, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В документальном фильме "Миропорядок 2018" японский премьер отметил, что российский лидер "очень любит свою страну и обладает сильным духом".

"Я тоже человек, который глубоко любит свою родину. Переговоры порой проходят очень тяжело. Но я уверен, что вместе мы сможем решить даже самые сложные проблемы", — убежден Абэ.

"Конечно, в мире множество проблем: сирийская проблема на Ближнем востоке, проблема терроризма "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ — ред.), северокорейская проблема. Решение всех этих вопросов, и проблема Украины в их числе, невозможно, если Россия не будет участвовать в диалоге", — считает премьер-министр Японии.