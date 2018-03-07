МИД обвинил США в попытках развязать ядерную войну

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 7 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 7 марта 2018

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. США своими действиями и изменениями в ядерной доктрине создают предпосылки для развязывания ракетно-ядерной войны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не ясно, почему Берлин и другие столицы до сих пор не встревожил безразмерный подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия, позволяющий применить его в случае, как там написано, чрезвычайных обстоятельств, не ограниченных военными сценариями. Подобное понимание своей роли гаранта глобальной безопасности чревато нанесением ядерного удара по всем, кого США сочтут агрессором", — заявила Захарова.

"Резервируя за собой право на превентивный ядерный удар, в том числе с помощью маломощных ядерных боезарядов, США создают опасные предпосылки для возникновения ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликта малой интенсивности, даже, вдумайтесь, в случае киберугроз", — отметила она.