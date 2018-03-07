Премьер Японии назвал Путина "настоящим дзюдоистом"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал президента России Владимира Путина "настоящим дзюдоистом".

Японский премьер в документальном фильме "Миропорядок 2018" рассказал об одном из эпизодов во время прошлогоднего визита российского лидера в Японию.

"Когда человек заходит в Кодокан (главная мировая школа дзюдо, находится в Токио — ред.), сразу можно определить, дзюдоист он или нет. Перед тем как вступить на татами, каждый дзюдоист делает глубокий поклон. Путин, несмотря на то, что он президент страны, когда вошел в Кодокан, сделал этот поклон", — сказал Абэ.

"Президент Путин вне всякого сомнения настоящий дзюдоист", — отметил премьер-министр Японии.