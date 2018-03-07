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В мире

"Железная леди" Токио рассказала о роли женщины в политике

10:3907.03.2018
(обновлено: 11:07 07.03.2018)
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© AP Photo / Koji SasaharaГубернатор Токио Юрико Коикэ. АрхивГубернатор Токио Юрико Коикэ. Архив
© AP Photo / Koji Sasahara

ТОКИО, 7 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Первая в истории Японии женщина – губернатор Токио Юрико Коикэ считает, что потенциал женщин используется не полностью из-за того, что сейчас на тех местах, где принимаются решения, все еще больше мужчин.

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"Если бы на японских предприятиях и в мире политики женщины играли более активную роль, Япония смогла бы больше измениться. Но пока на тех местах, где принимаются решения, сейчас больше мужчин. Я думаю, что за счет этого потенциал женщин используется не полностью. Именно поэтому в Токио, так как это лежит в сфере моей ответственности, я хочу создать среду, в которой сотрудницы мэрии и жительницы Токио могли найти себе применение", — сказала Коикэ в интервью РИА Новости.

Результатом ее деятельности по более активному вовлечению женщин стало то, что сейчас в мэрии Токио 40% сотрудников – женщины. Число женщин на управленческих должностях скоро достигнет 20%. Для Японии это очень значительная цифра.

"Я считаю, что в этом отношении мэрия Токио занимает лидирующую позицию среди японских организаций по той роли, которую играют способности и реальные достижения сотрудников-женщин. Я как губернатор очень доверяю своим сотрудникам-женщинам. Ну и мужчинам, конечно, тоже", — добавляет она, с лукавой улыбкой кивая двум сотрудникам-мужчинам.

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Коикэ принадлежит фраза о "стеклянном потолке", который существует для женщин, стремящихся сделать карьеру в политике или бизнесе – достигнув определенной точки, рост заканчивается. Просто потому, что ты — женщина.

"В мире политики выбирает избиратель, но какой кому дать пост – решает премьер-министр или другие люди. И тогда приходится ждать, предложат тебе (или нет – ред.), пассивно ждать. Но сейчас я могу активно решать сама. Сейчас я почти не чувствую ("стеклянного потолка"). Я же губернатор. Я сама все решаю. Одно дело, когда тебя нанимают, и совсем другое, когда ты сам организовал свое предприятие. Такая же разница, верно?" — сказала Юрико Коикэ.

О моде

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Коикэ считается одной из самых элегантных и хорошо одевающихся женщин Японии. Существует термин "Koike fashion" — "стиль от Коикэ". Умение одеваться ярко, но в рамках строго выдержанного стиля заметно выделяют ее среди других женщин в японской политике. При этом губернатор не боится экспериментов – вскоре после своего избрания на этот пост она появилась на праздновании Хэллоуина в костюме принца – в облегающих красивые ноги лосиных и огромной шляпе с пером.

"Обычно ту одежду, которая мне нравится, я ношу очень долго. Я и сейчас ношу одежду, которую купила 20 лет назад. Что-то подправляя в ней, ремонтируя, но тем не менее я ее ношу. Я очень бережно отношусь к вещам, поэтому у меня их стало много. А еще я не следую за модой. Я покупаю только то, что мне нравится", — рассказала губернатор.

О свободном времени  

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Сейчас в Японии готовится реформа труда, целью которой должно стать повышение эффективности труда и сокращения времени, который человек проводит на работе. До сих пор в современной Японии существует проблема "кароси" — смерти от чрезмерной занятости на работе и непомерного длинного рабочего времени. В то же время график губернатора настолько плотный, что Коикэ не может позволить себе потерю ни одной лишней секунды: на интервью она появилась точно в назначенный час, а когда интервью закончилось строго в отведенное для этого время, она не скрывала того, что ей приятно соблюдение графика. Через две минуты – ровно столько времени нужно, чтобы дойти до ее кабинета из комнаты, где шла беседа, — у нее назначена следующая встреча.

"Я сама решаю. Если день предстоит занятой, то я сдвигаю график. Но это тоже я могу решать по своему желанию, поэтому никакой проблемы в этом нет. Хобби? Сейчас в рамках курса на реформы труда я все время говорю нашим сотрудникам, чтобы они прекратили оставаться после работы, избавились от переработок. Но я сама… очень люблю работать. Да, такое у меня хобби", — говорит Коикэ и добавляет, что проблема не в отсутствии свободного времени.

"Скорее, я не стремлюсь к тому, чтобы оно было", — говорит она.

О смелости и цели

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Юрико Коикэ стала губернатором в 2016 году, несмотря на жесткое порицание своих соратников по партии — в тот момент она была членом Либерально-демократической партии. ЛДП выдвинула другого кандидата и призывала Коикэ не вносить раскол. Партия угрожала ей наказанием вплоть до исключения в случае неповиновения. Однако это ее не остановило, она выдвинула свою кандидатуру, одержала ошеломительную победу и стала первой в истории страны женщиной на посту губернатора Токио. А потом также легко победила на выборах в законодательную ассамблею Токио летом 2017 года – ее партия "Токийцы — превыше всего" (или "Токийцы — first") разгромила главных претендентов на победу от ЛДП.

При этом сама Коикэ не считает, что проявила тогда смелость, пойдя против своей же партии.

"(Я поступила так), потому что есть цель. Цель — сделать Токио еще более прекрасным городом. (На выборах – ред.) я спросила мнение токийцев (хотят ли они этого – ред.). И токийцы ответили. Это не имеет отношения к смелости", — считает Коикэ.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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На волне побед 2016 и лета 2017 года для участия в выборах в нижнюю палату парламента в октябре прошлого года Коикэ создала Партию надежды, которой прочили получение более 50 мест. После ее создания политики, желающие вступить в ряды Партии надежды и получить поддержку Коикэ, в прямом смысле выстраивались в очередь с заявлениями. Коикэ тогда сказала, что не собирается принимать всех подряд, а будет "удалять" некоторых политиков. Эти слова были подхвачены прессой и подверглись жесткой критике. Считается, что именно из-за них Партия надежды получила 49 мест в парламенте – на несколько депутатских мандатов меньше, чем это прогнозировалось. Это было расценено в обществе и самой Коикэ как крупное поражение. После этого она ушла с поста председателя партии, заявив, что хочет сконцентрироваться на проблемах Токио. С тех пор Юрико Коикэ подчеркнуто отказывается говорить о "большой" политике и категорически отрицает планы стать первой женщиной на посту премьер-министра страны. Несмотря на это, обозреватели считают, что она по-прежнему является одним из наиболее вероятных кандидатов на этот пост после завершения срока полномочий в должности губернатора Токио.

Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru>>

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