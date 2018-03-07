В Госдуме назвали новые санкции США против КНДР провокацией

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Введение санкций США против КНДР неконструктивно, это провокация, нацеленная на срыв переговорного процесса, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

"Нет доказательств, что это правда. Нет доказательств, что к этому причастна Северная Корея. Американцы вводят санкции в самый неблагоприятный момент, когда только-только начинаются переговоры. Очевидно, и Южная Корея это чувствует, что такая позиция США неконструктивна", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что США вновь действуют по старой схеме – обвиняют другую страну в преступлении, не приводя никаких доказательств.

"Это провокация, никак по-другому расценивать это нельзя", — заключил он, добавив, что провокация нацелена сорвать переговорный процесс по проблемам Корейского полуострова.