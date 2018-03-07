В Госдуме назвали новые санкции США против КНДР провокацией

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Введение санкций США против КНДР неконструктивно, это провокация, нацеленная на срыв переговорного процесса, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий подчеркнул, что США вновь действуют по старой схеме – обвиняют другую страну в преступлении, не приводя никаких доказательств.
"Это провокация, никак по-другому расценивать это нельзя", — заключил он, добавив, что провокация нацелена сорвать переговорный процесс по проблемам Корейского полуострова.