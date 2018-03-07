В Шанхае проверяют профессора из США, обвинявшегося в домогательствах

ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Администрация Шанхайского финансово-экономического университета начала проверку в отношении одного из иностранных преподавателей, который в США обвинялся в сексуальных домогательствах, пишет издание "Шанхай жибао".
Сообщения появились в американских СМИ и китайских соцсетях в рамках набирающего популярность движения Me Too. Участники движения, которое появилось в 2017 году, рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам. Движение зародилось после того, как New York Times опубликовало результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.
Руководство шанхайского университета подверглось серьезной критике за то, что пригласило на работу иностранного преподавателя со столь сомнительной репутацией, общественность требует объяснений, по какой причине перед его приемом на преподавательскую должность не была проведена тщательная проверка. Жалоб от студентов или персонала шанхайского университета в отношении американского профессора пока не поступало.
Это не первый случай, когда профессор из США становится объектом расследования о домогательствах в Шанхае, так, в ноябре прошлого года руководство Шанхайской Американской школы уволило преподавателя из США за сексуальные домогательства в отношении студенток.