В Шанхае проверяют профессора из США, обвинявшегося в домогательствах

ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Администрация Шанхайского финансово-экономического университета начала проверку в отношении одного из иностранных преподавателей, который в США обвинялся в сексуальных домогательствах, пишет издание "Шанхай жибао".

Руководство университета сообщило, что в их распоряжении есть брошюра с сообщениями из американских СМИ о случаях сексуального домогательства со стороны бывшего декана юридической школы университета Case Western Reserve в городе Кливленд штата Огайо Лоуренса Е. Митчелла. Оказалось, что этот человек и есть работающий у них американский профессор Эзра Вассерман Митчелл, сменивший имя после скандала на прежнем месте работы.

Сообщения появились в американских СМИ и китайских соцсетях в рамках набирающего популярность движения Me Too. Участники движения, которое появилось в 2017 году, рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам. Движение зародилось после того, как New York Times опубликовало результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

Американские СМИ ранее сообщали, что бывший коллега Митчелла по университету в Кливленде Рэймонд Ку в 2013 году подал в полицию заявление, что стал свидетелем неприемлемого сексуального поведения со стороны Митчелла в отношении коллег-женщин. Ку также заявил о слухах, что Митчелл предлагал студенткам образовательного учреждения вступить с ним в сексуальные отношения. В 2014 году стороны уладили это дело в ходе досудебного разбирательства, после чего Митчелл уволился со своего поста, а в 2016 году официально сменил имя на Эзра Вассерман Митчелл.

Руководство шанхайского университета подверглось серьезной критике за то, что пригласило на работу иностранного преподавателя со столь сомнительной репутацией, общественность требует объяснений, по какой причине перед его приемом на преподавательскую должность не была проведена тщательная проверка. Жалоб от студентов или персонала шанхайского университета в отношении американского профессора пока не поступало.

Это не первый случай, когда профессор из США становится объектом расследования о домогательствах в Шанхае, так, в ноябре прошлого года руководство Шанхайской Американской школы уволило преподавателя из США за сексуальные домогательства в отношении студенток.