Российское посольство в США уличило Госдеп в искажении реальности

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Российская сторона направила запрос о встрече главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном еще 2 марта, но ответа так и не получила, заявили в посольстве в Вашингтоне.

Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила на брифинге, что американская сторона не получала "никакого приглашения или звонка".

"Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч. Но, поскольку официальный представитель госдепа Хезер Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном был направлен в госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно", — говорится в заявлении посольства России на странице в Facebook.

Россия предложила США провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии, заявил ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Глава МИД России в данный момент совершает турне по ряду стран Африки, на предстоящей неделе он посетит в том числе Эфиопию, где будет находиться с визитом Тиллерсон.