Российское посольство в США уличило Госдеп в искажении реальности

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Российская сторона направила запрос о встрече главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном еще 2 марта, но ответа так и не получила, заявили в посольстве в Вашингтоне.
"Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч. Но, поскольку официальный представитель госдепа Хезер Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном был направлен в госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно", — говорится в заявлении посольства России на странице в Facebook.
Глава МИД России в данный момент совершает турне по ряду стран Африки, на предстоящей неделе он посетит в том числе Эфиопию, где будет находиться с визитом Тиллерсон.