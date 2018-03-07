В США рассказали, в каком случае переговоры с КНДР быстро закончатся

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Администрация США во вторник предупредила, что если сигналы от КНДР о готовности к переговорам нацелены на затяжку времени для развития своей ядерной программы, то переговоры не продлятся долго.

"Они (КНДР) массово производят ядерные боеголовки и ядерные ракеты, и это может продолжаться даже при отсутствии испытательных пусков. Если их план в том, чтобы просто выиграть время для того, чтобы продолжить создание своего (ядерного) арсенала, то переговоры не зайдут далеко", — сказал журналистам источник в администрации.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме того, КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений.

Комментируя эти заявления, президент США Дональд Трамп связал их с влиянием санкций, которые были введены против КНДР.