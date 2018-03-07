ООН, 7 мар — РИА Новости. Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о морских границах государств в Тиморском море Индийского океана, положив конец многолетнему спору двух государств. Церемония подписания договора состоялась во вторник вечером в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Церемония показывает силу международного права и эффективность разрешения споров мирными средствами", — заявил Гутерреш на церемонии. Генсек ООН выразил надежду, что "подобный пример вдохновит другие государства" обратиться к арбитражному примирению для урегулирования споров в рамках Конвенции ООН по морскому праву.
Австралия и Восточный Тимор достигли соглашения о морской границе 30 августа. Спор двух стран о границах рассматривал арбитраж в Гааге.
Эджио Перейра отметил, что в стране ожидают "невиданных ранее объемов" прибыли. "И это даст больше уверенности инвесторам — будущим и уже работающим", — сказал он журналистам после подписания.