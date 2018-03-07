ООН, 7 мар — РИА Новости. Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о морских границах государств в Тиморском море Индийского океана, положив конец многолетнему спору двух государств. Церемония подписания договора состоялась во вторник вечером в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В официальной церемонии приняли участие глава МИД Австралии Джули Бишоп и министр по определению границ Эджио Перейра. Свои подписи под документом о морской границе в Индийском океане они поставили в присутствии генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Церемония показывает силу международного права и эффективность разрешения споров мирными средствами", — заявил Гутерреш на церемонии. Генсек ООН выразил надежду, что "подобный пример вдохновит другие государства" обратиться к арбитражному примирению для урегулирования споров в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Австралия и Восточный Тимор достигли соглашения о морской границе 30 августа. Спор двух стран о границах рассматривал арбитраж в Гааге.

Как сообщила журналистам Бишоп, "согласно соглашению, 70% ресурсов отходят Восточному Тимору и 30% — Австралии". "Главным проектом по добыче ресурсов в Тиморском море является газовое месторождение Greater Sunrise. Договор делит доходы от разработки этого проекта 80 на 20, или 70 на 30% в пользу Восточного Тимора, в зависимости от обстоятельств освоения", — сказала глава МИД Австралии.

Эджио Перейра отметил, что в стране ожидают "невиданных ранее объемов" прибыли. "И это даст больше уверенности инвесторам — будущим и уже работающим", — сказал он журналистам после подписания.