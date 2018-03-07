Трамп рассказал, кто стоит за "успехом" южнокорейской Олимпиады

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп отметил важную роль как США, так и КНДР в успехе прошедшей в Южной Корее Олимпиады.

© Фото : Paranyu Pithayarungsarit/ 2018 Sony World Photography Awards Финалисты конкурса Sony World Photography Awards

"Когда они (Северная Корея. — Прим. ред.) вдруг заявили, что хотели бы участвовать в Играх, это сделало Олимпиаду очень успешной", — сказал Трамп журналистам президентского пула во вторник после переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Президент Южной Кореи Мун (Чжэ Ин. — Прим. ред.) был очень щедр в своих оценках того, что мы (США. — Прим. ред.) многое сделали (для успеха Олимпиады. — Прим. ред.) <…> Олимпиада была прекрасна <…> и как вы знаете, до ее начала так не казалось", — отметил Трамп.

Представители КНДР и Южной Кореи прошли вместе и под единым флагом на церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Пхенчхане. На Играх-2018 в женском хоккее участвовала объединенная корейская команда. До Игр в Пхенчхане спортсмены из КНДР и Южной Кореи в последний раз проходили под общим флагом на Играх-2006 в Турине.

В ходе Олимпиады Южная и Северная Корея начали диалог, продолжающийся после окончания соревнований. Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где встретилась с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе переговоров, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны решили провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать горячую линию "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме того, КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений.