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США выгоден конфликт КНДР и Южной Кореи, заявил депутат Госдумы

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2536)
22:0406.03.2018
(обновлено: 22:19 06.03.2018)
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© REUTERS / The Presidential Blue House/YonhapЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018
© REUTERS / The Presidential Blue House/Yonhap

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. США будут делать все для срыва диалога КНДР и Южной Кореи, так как им выгоден конфликт в регионе, что направлено против России и Китая, заявил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме Казбек Тайсаев (КПРФ).

Вице-президент США Майкл Пенс на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
США намерены оказывать давление на КНДР до отказа от ядерной программы

"Я считаю, что это (переговоры между КНДР и Южной Кореей – ред.) нужно обязательно проводить. Только они могут решить те вопросы, которые есть на Корейском полуострове. Американцы будут делать все для того, чтобы сорвать эти переговоры, им они не нужны, им нужен конфликт. Им нужно возле наших границ создавать напряжение. Все это направлено против нас и против Китая… Не столько даже, сколько против Северной Кореи", — сказал Тайсаев.

Как подчеркнул парламентарий, прошедшая Олимпиада показала, что диалог между Южной Кореей и КНДР возможен.

"Понятно, что диалог должен быть установлен и с США, но, на мой взгляд, Северная Корея не будет верить тем обещаниям, которые дают сегодня США. И здесь очень большая роль Российской Федерации. Я считаю, что у РФ достаточно сил и возможностей, тем более сегодня, чтобы более активно подключиться к решению этого вопроса – к установлению мира и установления диалога между Севером и Югом", — отметил он.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме этого КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений.

Договоримся без чужаков
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Договоримся без чужаков

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