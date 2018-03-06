Эр-Рияд и Каир заявили, что поддержат друг друга в региональных конфликтах

КАИР, 6 мар — РИА Новости, Надим Зуауи. Египет и Саудовская Аравия договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с международном терроризмом, а также заявили о полной поддержке друг друга в региональных конфликтах, говорится в совместной декларации по итогам визита саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Египет.
При этом Саудовская Аравия заявила о полной поддержке масштабной антитеррористической операции "Синай-2018", которую проводит Египет на севере и в центральной части Синайского полуострова.
Кроме того, Саудовская Аравия отметила, что "признает за Египтом права на использование вод Нила — "кровеносной системы" египетского народа, потребовав от других государств учитывать это и не угрожать безопасности Египта". Заявление прозвучало на фоне отсутствия видимого прогресса в переговорах по строительству плотины "Возрождение" в расположенной выше по течению Эфиопии, что может негативно сказаться на стоке нильских вод.
Каир и Эр-Рияд также договорились совместно противостоять "вмешательству Ирана во внутренние дела арабских стран". "Безопасность в регионе будет достигнута, только когда прекратятся любые вмешательства во внутренние дела арабских государств", — говорится в совместной декларации.
Совместная декларация была опубликована по итогам визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Египет, который стал первым пунктом его международного турне.