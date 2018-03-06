Россия не собирается "влиять" на американские выборы, заявили в Совфеде

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия не собирается "влиять" на американские выборы, тратить на это силы и средства, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Американская разведка считает, что Россия будет проводить в США "операции влияния", в том числе на выборах 2018 года, заявил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс.

"Самое главное, что они не понимают одной простой вещи — влиять на американские выборы совершенно нет никакого смысла. Будет ли Трамп, условно говоря, будет ли Клинтон, будет один из кандидатов или другой, это совершенно ничего не изменит", — сказал Джабаров.

Американская политическая система устойчива, и "этот настрой, который у них откровенно антироссийский сейчас в обществе просматривается, он не зависит от того, кто придет к власти", отметил сенатор. По его мнению, так будет продолжаться еще какое-то время, "пока не поменяется вообще ситуация в мире".

"Поэтому они (американские спецслужбы) делают подобные заявления, чтобы повысить свой бюджет, нагнать страху, показать свою значимость, ценность существования", — сказал законодатель. Это из той же идеи, когда военные требуют добавки в свой бюджет, ссылаясь на якобы российское превосходство, привел он пример.

"Влиять на американские выборы никто не собирается. Тратить силы и средства мы не собираемся. Тем более, "влиять" на проходящие в США процессы", — заключил парламентарий.

Власти США обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы, в Москве обвинения называли голословными.