Водитель спас пассажиров загоревшегося на юге Италии автобуса

РИМ, 6 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Водитель междугороднего автобуса предотвратил трагедию, вовремя заметив возникшее пламя, рассказали РИА Новости в пожарном управлении итальянского города Авеллино.

ДТП произошло во вторник днем в окрестностях города в южной области Кампания.

На борту автобуса находились около двадцати пассажиров, в основном молодых людей, возвращавшихся с занятий. Они рассказали, пожару предшествовал сильный хлопок. После него водитель заметил первые признаки возгорания, остановил машину, спешно открыл двери и помог всем пассажирам покинуть автобус.

"Разгоревшееся пламя охватило весь автобус целиком, на место прибыли пожарные, которым удалось потушить пожар спустя некоторое время. Никто из пассажиров не пострадал", — сказал собеседник агентства.

В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неисправность двигателя.