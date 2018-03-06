Скандал добрался до парламента: в Британии расследуют дело Скрипаля

ЛОНДОН, 6 мар — РИА Новости. Официальной информации о том, чем именно были отравлены бывший разведчик из России Сергей Скрипаль и его дочь, пока нет, британская полиция пока не выдвинула единой версии произошедшего.

Скандал, однако, уже добрался до парламента и Кремля. Во вторник глава МИД Борис Джонсон, выступая в палате общин, вспомнил известное "дело Литвиненко", пообещал дать России "жесткий ответ", продлить санкции и пересмотреть уровень представительства Великобритании на чемпионате мира по футболу в РФ. Все это — в случае, если "российский след" в инциденте в Солсбери подтвердится.

В России не удивились подобным обвинениям, учитывая уже привычную склонность Запада демонизировать Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дикостью слова Джонсона о составе британской делегации на ЧМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать прозвучавшие обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению Скрипаля и лишь отметил, что подобные заявления "не заставили себя долго ждать".

Солсбери – это живописный тихий старинный кафедральный город в графстве Уилтшир неподалеку от доисторического архитектурного памятника Стоунхендж. Полиция Уилтшира во вторник сообщила, что в районной больнице Солсбери в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом находятся два человека.

Джонсон подтвердил сообщения СМИ и заявил, что речь идет об экс-полковнике запаса Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ) Сергее Скрипале и его дочери. Женщину и мужчину обнаружили без сознания и без видимых ранений в воскресенье 4 марта на лавке в у торгового центра The Maltings в Солсбери.

Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. Впоследствии Россия обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу РФ. По информации газеты The Sun, несколько лет назад Скрипаль обращался в британскую полицию, поскольку опасался за свою жизнь. За последние несколько лет он потерял почти всю семью — в автокатастрофе погибла его жена, также погибли его брат и сын, в живых оставалась одна дочь.

Заявления России и Великобритании

Британские СМИ, пишет издание, звали Скрипаля "шпионом с сумкой Louis Vuitton" после публикации фотографии с сумкой. В Солсбери он проживал вместе с женой в доме стоимостью 350 тысяч фунтов стерлингов, жена умерла в 2012 году.

Джонсон во вторник в парламенте сказал, что данный инцидент перекликается с гибелью Александра Ливтиненко в 2006 году. "И хотя будет неправильным предвосхищать результаты расследования, я хочу вас заверить, что если соответствующие факты появятся, мы дадим жесткий ответ", — добавил он.

Отметив, что Россия регулярно нарушает нормы международного права и приведя в качестве примеров "аннексию" Крыма и действия на Украине, Джонсон подчеркнул, что британское правительство всегда реагирует на эти нарушения.

"Мы реагировали на это, сначала введя односторонние меры после смерти Литвиненко, потом изгнав четверых российских дипломатов в 2007 году и приостановив сотрудничество наших служб безопасности. Затем мы были одними из инициаторов ответа ЕС на аннексию Крыма и агрессию России на Украине, выразившегося в жестких санкциях", — отметил Джонсон.

"Я ни на кого не указываю пальцем, но ни одна гибель невинного человека на британской земле не останется безнаказанной. Да, эта страна, возможно, будет платить цену за следование принципам и противостояние России, но, надеюсь, мы располагаем поддержкой обеих палат парламента в продолжении этой линии", — сказал Джонсон.

После этого он пообещал понизить уровень британской делегации на чемпионате мира по футболу в России.

"Говоря о чемпионате мира, я думаю, что будет трудно представить себе, что представительство Великобритании на этом мероприятии будет осуществляться обычным образом", — сказал Джонсон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению российского экс-разведчика, ответил так: "Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили (заявления британской стороны – ред.), говоря по-русски. Понимаю, что это тяжело перевести на английский, но, тем не менее".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва", заявила, что считает реакцию главы британского МИД "дикостью".

Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

Чем могли отравить

Местные СМИ сообщают, что экс-разведчика и его дочь могли отравить сильнейшим анальгетиком фентанилом (fentanyl), хорошо известным криминалистам в США и Канаде, а в последнее время — и в Великобритании.

Фентанил — это запрещенное к открытой продаже обезболивающее с сильнейшим действием, человек может погибнуть даже от незначительной дозы препарата. Используется он, как правило, внутривенно в больницах для лечения тяжелобольных пациентов с сильными болями, а также в ветеринарии — как седативное средство и средство для анестезии.

"Летальная передозировка может быть вызвана незначительным количеством аналогов фентанила. Это включает всасывание через кожу и вдыхание", — сказано в отчете британского национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями (National Crime Agency, NCA). Фентанил остается в организме человека после смерти, его может определить патологоанатомическая экспертиза.

Сообщения о фентаниловых смертях изначально появились в США и Канаде, затем правоохранители стали находить следы фентанила в организме людей, погибших от передозировок героина. В апреле 2016 умер певец Принс, причиной смерти стала передозировка фентанила. Фентанилом пользовались, в том числе, покойные музыканты Майкл Джексон и Том Петти.

По данным NCA, фентанил — это мощный синтетический опиоид, известный на подпольном рынке наркотиков, специалисты считают, что он может играть существенную роль в росте числа смертей от героина — наркодилеры добавляют фентанил в героин. Еще в начале прошлого года агентство констатировало рост "героиновых" смертей в Великобритании. Вскрытие тела одной из жертв героиновой зависимости в апреле 2017 года показало содержание карфентанила, производного фентанила — это средство "примерно в 100 раз мощнее фентанила". При этом сам фентанил, по данным канадских ученых (Janssen Pharmaceuticals Canada), действует в 100 раз сильнее морфина.

"Как героин, морфин и другие опиоидные наркотики, фентанил действует посредством связи с опиоидными рецепторами организма, которые находятся в отделах мозга и отвечают за контроль над болью и эмоциями. Опиоидные рецепторы находятся также и в отделах мозга, отвечающих за дыхание. Фентанил может привести к замедлению дыхания, а в смертельных дозах — остановить его полностью", — сказано в документах NCA.

Канадским ученым средство хорошо известно. По данным Юридического института Британской Колумбии JIBC, фентанил, который распространяется в Канаде, производится либо в подпольных лабораториях, либо поставляется из-за рубежа, в частности, из Китая, по всей вероятности, посредством международной почты.

Фентанил в Великобритании причисляется к списку наркотических средств класса А — наиболее опасных и сильнодействующих, запрещенных к обороту. Распространение таких наркотиков карается сроками лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Кто такой Сергей Скрипаль

Бывший полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ) Сергей Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. В 2006 году его приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел в тюрьме около пяти с половиной лет.

Россиян меняли на десятерых граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России и высланных из страны. В их числе была разведчица Анна Чапман. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

Зафрахтованный Центральным разведывательным управлением США американский самолет, вывезший из Вены четверых россиян, по дороге в Вашингтон совершил краткую посадку на базу Королевских ВВС Великобритании Брайз Нортон (Brize Norton) в английском графстве Оксфордшир. Сразу после этого появились сообщения о том, что двое из четверых мужчин остались в Великобритании. Британские газеты сошлись во мнении, что Великобритания приняла у себя именно Скрипаля и ученого Игоря Сутягина.

Сутягин, бывший завсектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН, весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Ему предъявили обвинения в передаче сведений о подводных лодках и системах ракетного предупреждения британской компании, под прикрытием которой, как считают российские спецслужбы, действовало ЦРУ.

Как тогда писали британские СМИ, после приземления на британской военно-воздушной базе россиян, скорее всего, встретили для беседы сотрудники МИ-6.

"Теперь они будут взяты под защиту и им будут созданы комфортабельные условия жизни вдали от людских глаз", — писала газета Financial Times.