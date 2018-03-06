КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Обыски в Исламском культурном центре в Киеве направлены на выявление возможных неправомерных действий отдельных граждан, а не деятельности всего центра, заявила во вторник в пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Во вторник украинские СМИ сообщили об обысках на территории Исламского культурного центра в Киеве. По данным прокуратуры Киева, обыски в рамках уголовного дела по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, прошли по адресу одной из общественных организаций в Киеве и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Полтаве. В ходе обысков было изъято около 100 книг.

"Указанные следственные действия, направленные на выявление и раскрытие возможных неправомерных действий отдельных граждан, никаким образом не касаются деятельности центра как общественной или религиозной организации", — написала Максимец на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что проведение всех следственных действий происходило с применением видеофиксации, в присутствии понятых и с учетом правил внутреннего распорядка Исламского центра.