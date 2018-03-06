Президент Туниса продлил чрезвычайное положение в стране на семь месяцев

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), действующий в стране с 2015 года, еще на семь месяцев, решение вступит в силу с 12 марта, сообщается в заявлении канцелярии главы государства, опубликованном в Facebook.

"После совещания с главой правительства и председателем палаты представителей президент государства принял решение продлить чрезвычайное положение на всей территории республики на семь месяцев начиная с 12 марта", — говорится в заявлении.

Такое решение было принято в виду истечения срока режима чрезвычайного положения, продленного 12 ноября на три месяца.

Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.