В Донецке мужчина взорвал автомобиль из-за отказа девушки

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Мужчина взорвал гранату в автомобиле в Донецке из-за отказа девушки от отношений, сообщили во вторник в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил РИА Новости, что в понедельник в центре Донецка произошел взрыв, один человек погиб, один пострадал. На месте происшествия был сильно поврежденный автомобиль.

"В ходе следствия выяснилось, что экс-возлюбленный погибшей не оставлял попыток возобновить отношения. Неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

По данным ведомства, на очередную встречу он взял с собой гранаты и после отказа одну из них привел в действие, девушка погибла. Второй неразорвавшийся боеприпас полицейские обнаружили в автомобиле в ходе осмотра. Мужчина находится в больнице.

"После выздоровления ему придется ответить за содеянное по всей строгости закона. По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие, по окончании которого будет установлена полная степень вины подозреваемого", — добавили в МВД.