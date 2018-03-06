Офис спецпрокурора США не стал комментировать заявления Насти Рыбки

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. В офисе специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году, отказались комментировать заявления гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) о наличии у нее компромата на РФ.

"Мы не будем комментировать проводимое нами расследование", — заявил РИА Новости представитель спецпрокурора, отвечая на вопрос, намерено ли следствие изучить заявления Вашукевич.

Ранее полиция Паттайи арестовала десять человек, среди которых гражданка Белоруссии Вашукевич, восемь россиян, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также один гражданин Латвии, за проведение нелегального "секс-тренинга". Им грозит депортация на родину. Англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот" сообщала, что через адвоката-иностранца задержанные передали письмо, адресованное посольству США в Бангкоке, в котором все 10 человек просят защиты у США. Телеканал RT уточнял, что речь идет о предоставлении политического убежища.

Кроме того, Вашукевич сообщила на своей странице в Instagram, что готова предоставить американской прессе информацию о якобы связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы Таиланда.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". Трамп также отрицает вменяемый его кампании "сговор с Москвой" и неоднократно указывал на то, что так называемое "российское вмешательство" началось во время президентства Обамы.