США ожидают появления у России и Китая противоспутникового оружия

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Разведка США считает, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковое оружие, которое будет готово к применению в ближайшие годы, причем может включать как ракеты, так и лазерное оружие, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Мы ожидаем, что противоспутниковое оружие России и Китая, вероятно, достигнет начальной боевой готовности в следующие несколько лет", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу, опубликованных на сайте комитета сената по вооруженным силам.

"Народно-освободительная армия Китая сформировала подразделения и начала первоначальные оперативные учения по противокосмическому потенциалу, который Китай разрабатывает, например, по противоспутниковым ракетам наземного базирования. В России, вероятно, тоже разрабатывается подобный класс систем. Кроме того, обе стороны продвигают технологии оружия направленной энергии с целью развернуть противоспутниковые системы, которые могут "ослепить" или повредить чувствительные оптические сенсоры, развернутые в космосе, например такие сенсоры, которые используются для удаленной регистрации в целях ракетной обороны", — говорится в документе.

"И Россия, и Китай продолжают добиваться создания противоспутникового оружия как средства сократить военную эффективность США и наших союзников. Россия и Китай намереваются получить в свое распоряжение антикосмическое оружие, которое можно использовать в потенциальном конфликте в будущем. Мы считаем, что если в будущем возникнет конфликт с участием России или Китая — и та, и другая страна будут оправдывать нападения на спутники США и союзников как необходимые для того, чтобы справиться с предполагаемым военным преимуществом США", — говорится в документе.

"Военные реформы в обеих странах (России и Китае) в последние годы показывают, что они все больше сосредотачиваются на создании оперативных сил, которые призваны интегрировать атаки против космических систем и сервисов", — говорится в документе.