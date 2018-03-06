МИД разработал проект указа президента о выполнении резолюций ООН по КНДР

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. МИД России разработал проект указа президента о выполнении резолюций СБ ООН в отношении КНДР, сообщается на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается документе, в связи с принятием резолюций Совета Безопасности ООН 2371, 2375 и 2397, "предусматривающих применение ряда ограничений в отношении КНДР в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний" президент постановляет, что всем российский госучреждениям, юридическим и физическим лицам следует принять ряд ограничительных мер в отношении северокорейских юридических и физических лиц, причастных к осуществлению ракетно-ядерной программы КНДР, указанных в приложениях проекту указа.

В числе физических лиц в проекте указа упоминаются представитель Международного банка "Илсим", связанного с военной отраслью КНДР, Чхве Чхун Ён, главный представитель Банка внешней торговли Хан Джан Су, начальник одного из зарубежных отделений Торговой корпорации "Тангун", отвечающей в первую очередь за закупку сырья и технологий для программ оборонных исследований и разработок КНДР Чан Сун Нам.

Среди юридических лиц, кроме прочих, упоминаются основной банк КНДР — Банк внешней торговли, Корейская национальная страховая компания, Кредитный банк развития "Корё".

В отношении указанных в проекте указа юридических и физических лиц запрещается в частности проводить финансовые операции, физическим лицам запрещается въезд на территорию РФ или транзит через нее.

В числе прочего указывается, что "следует отказывать морским судам в заходе в морские порты Российской Федерации", если морское судно связано или было связано с деятельностью, запрещенной в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321, 2356, 2371.

Запрещается приобретение гражданами РФ, лицами, находящимися под юрисдикцией РФ, юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ или находящимися под ее юрисдикцией, свинца и свинцовой руды из КНДР независимо от страны их происхождения. Согласно документу, запрещается также перевозка таких предметов с использованием морских или воздушных судов под флагом России. Российским юридическим и физлицам также запрещается приобретать морепродукты (рыба, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные во всех формах) из КНДР.