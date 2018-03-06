Разведка США: сближаясь с Турцией, Россия хочет углубить разногласия в НАТО

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Сближение России с Турцией направлено на углубление разногласий в НАТО, считает директор разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли.

"Связи России с турецкими властями под руководством президента Эрдогана, продажи вооружений Турции и растущий интерес к Египту и Ливии отражают стратегическую цель России: нарастить возможности распространять свое влияние на Средиземноморье и на южных границах НАТО, а также углубить разногласия в НАТО", — говорится в письменных показаниях генерала конгрессу США, опубликованных на сайте сенатского комитета по вооруженным силам.