Разведка США: Россия попытается усилить социально-политические трения в США

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американская разведка считает, что Россия попытается усилить социально-политические трения в США на фоне выборов 2018 года, заявил директор национальной разведки Дэниел Коутс.

"Как минимум мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные платформы, операции под ложным флагом (от чужого имени) и другие средства, чтобы попытаться усилить социальные и политические трения в Соединенных Штатах", — говорится в документе.

"Операции влияния, особенно путем применения киберсредств, останутся значительной угрозой интересам США — это способ возмездия противнику, изменения восприятия внешней политики и влияния на население — они стоят недорого, несут относительно мало риска, их можно легко отрицать. Россия, вероятно, будет наиболее способным и агрессивным источником этой угрозы в 2018 году, хотя многие страны и некоторые негосударственные деятели изучают пути использования операций по расширению влияния, как в своих странах, так и за рубежом", — заявил Коутс.

Власти США обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы, в Москве обвинения называли голословными.