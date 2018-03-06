ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Глава военной разведки США Роберт Эшли обвинил российские разведывательные структуры в наращивании средств для проведения киберопераций в других странах.

"Российские разведслужбы, включая российскую военную разведку (ГРУ), все больше вовлекались в проведение киберопераций за рубежом, как мы наблюдали это в США, в попытках повлиять на президентские выборы во Франции в 2017 году, в атаках на украинские энергосистемы. Кремль продолжает наращивать такие возможности и свой потенциал для ведения информационной войны или, как он это называет, "информационного противостояния", — говорится в письменных показаниях Эшли конгрессу США, опубликованных на сайте сенатского комитета по вооруженным силам.

По мнению главы военной разведки, такое использование информации — ключевой элемент российской стратегии.