На Украине возбудили дело после ДТП с кортежем Порошенко

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием президентского кортежа в Киеве, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Украинское интернет-издание "Вести" во вторник сообщило, что автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. Правоохранители подтвердили, что в аварии участвовал служебный автомобиль полиции, который, по информации СМИ, входил в состав кортежа Порошенко. По данным силовиков, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Как утверждают в МВД, пострадавший признал, что нарушил правила дорожного движения.

"Уголовное производство открыто по факту ДТП по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", — сказал Тракало.

По его словам, на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая изымает записи камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

"Также будет опрошен сам потерпевший, он, по последней информации, пришел в сознание. И, соответственно, после этого все материалы будут приобщены к уголовному делу, будет установлена степень вины каждой из сторон, которые стали участниками ДТП", — добавил Тракало.