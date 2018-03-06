Разведка США ожидает от России попыток повлиять на американские выборы-2018

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американская разведка считает, что Россия будет проводить в США "операции влияния", в том числе на выборах 2018 года, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Мы считаем, что российские разведывательные службы продолжат усилия по распространению ложной информации о действиях США с целью поощрять антиамериканские политические взгляды, это будет делаться через контролируемые российским государством СМИ и скрытные онлайн-персоны", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу, опубликованных на сайте комитета сената по вооруженным силам.

"Промежуточные выборы в США в 2018 году являются потенциальной целью российских операций влияния", — говорится в показаниях. Выборы в США проходят каждые два года — те, что не совпадают с президентскими, называют "промежуточными". Главные промежуточные выборы — федеральные, в сенат и палату представителей США.

"Москва хочет создать барьеры, которые снижают доверие и веру в демократические процессы, ослабляют партнерство США с европейскими союзниками, подрывают западные санкции, поощряют антиамериканские политические взгляды и противостоят усилиям по интеграции Украины и других бывших советских государств в европейские институты", — заявил Коутс.

В США ведется расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы. Власти США также обвиняли агентство Sputnik и телеканал RT во вмешательстве в президентские выборы в США, но так и не привели доказательств. В Москве такие обвинения называли голословными.