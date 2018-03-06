Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 марта 2018

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дикостью возможный бойкот Британией чемпионата мира по футболу 2018 года из-за ситуации с отравлением в Солсбери.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире в том случае, если "российский след" в инциденте с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем подтвердится.

Комментируя слова Джонсона, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила радиостанции "Говорит Москва", что считает реакцию главы британского МИД "дикостью".

В понедельник полиция графства Уилтшир сообщила, что у торгового центра в городе Солсбери два человека отравились неизвестным веществом.

Позднее глава МИД Британии Борис Джонсон подтвердил сообщения СМИ о том, что в результате инцидента госпитализированы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Пострадавший ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Великобритании. Москва обменяла его на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу России.