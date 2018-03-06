Директор разведки США считает, что нарушение ДРСМД выгодно России

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс на слушании доклада Всемирные угрозы в Сенатском комитете по разведке в Вашингтоне. 13 февраля 2018

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс на слушании доклада Всемирные угрозы в Сенатском комитете по разведке в Вашингтоне. 13 февраля 2018

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс утверждает, что Россия считает предполагаемое нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) выгодным с военной точки зрения, а потому не боится политических последствий.

"Россия разработала крылатую ракету наземного базирования, которая, как заявили США, нарушает договор РСМД. Несмотря на продолжающуюся разработку Россией других ракет, которые имеют средний радиус действия и соответствуют условиям договора, Москва, вероятно, считает, что новая крылатая ракета наземного базирования предоставляет достаточные военные преимущества, чтобы оправдать риск политических последствий нарушения договора ДРСМД", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу, опубликованных на сайте комитета по вооруженным силам сената.

Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что новые системы вооружения, о создании которых объявил в четверг в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, нарушают договор РСМД. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что описанные Путиным вооружения не подпадают под ограничения ДРСМД, так что госдеп неправ.