Делом об отравлении в Солсбери занялся отдел по борьбе с терроризмом

ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости. Делом об отравлении в Солсбери занялся отдел британской полиции по борьбе с терроризмом, хотя терактом инцидент и не считают, говорится в заявлении Скотланд Ярда, поступившем во вторник в РИА Новости.

"Контртеррористическое подразделение в настоящее время занимается обстоятельствами инцидента, при котором в Солсбери серьезно пострадали мужчина и женщина. Из-за необычных обстоятельств (дела — ред.) было принято решение, что расследование возглавит контртеррористическое подразделение, которое располагает соответствующими специалистами", — говорится в заявлении.

Полиция графства Уилтшир во вторник сообщила, что два человека находятся в районной больнице Солсбери в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. В воскресенье 4 марта около 16.15 на дежурный номер поступил звонок от прохожего, который сообщил, что двум гражданам стало плохо. Два человека – 66-летний мужчина и 33-летняя женщина – были найдены без сознания на лавке в торговом центре торговом центре The Maltings в Солсбери. У них не было "видимых ранений", их отвезли в районную больницу Солсбери. В настоящее время их лечат от воздействия неизвестного препарата.

Вскоре после этого СМИ сообщили, что речь идет об экс-полковник ГРУ Сергее Скрипале и его дочери. Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого шпионского дела, его подозревали в работе на Великобританию. Россия обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу РФ.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в Солсбери от неизвестной субстанции пострадали Скрипаль и его дочь Юлия.