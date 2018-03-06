Глава МИД Германии рассказал о прогрессе в отношениях с Турцией

БЕРЛИН, 6 мар — РИА Новости. В отношениях между Турцией и Германией наблюдается прогресс, есть целый ряд форматов, которые в Берлине вновь хотят задействовать, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на дипломатической вилле "Борзиг" под Берлином.

"Мы используем эту возможность для обсуждения наших двухсторонних отношений. В минувшие недели и месяцы мы достигли прогресса, у нас есть целый ряд форматов переговоров, которые мы хотим сейчас задействовать", — сказал Габриэль.

Он добавил, что в Германии в настоящее время ведется работа по формированию нового правительства, таким образом "мы можем запустить некоторые форматы, например, в экономической области между нашими министерствами".

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.