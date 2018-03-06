Слуцкий призвал поддерживать договоренности Сеула и Пхеньяна

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Договоренности КНДР и Южной Кореи могут привести к разрядке в регионе, главное, чтобы не вмешивались внешние игроки и не было провокаций в адрес КНДР, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Договоренности Сеула и Пхеньяна, безусловно, надо поддерживать и приветствовать. Это тот путь, который может привести в конечном итоге к разрядке на Корейском полуострове. Россия всегда выступала за диалог, поскольку военного решения северокорейской проблемы мы не видим. Главное, чтобы в ход переговоров не вмешивались внешние игроки и не осуществлялись различного рода провокации в адрес КНДР. Сторонам надо наконец дать шанс договориться", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести встречу лидеров двух стран в конце апреля и организовать горячую линию "с целью проведения тесных консультация и для смягчения возможной военной напряженности".

Кроме этого КНДР "заявила о желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений", и "дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе проведение ядерных испытаний или пусков баллистических ракет".

Северокорейская сторона также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима". Кроме этого КНДР подтвердила, что не намерена использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, "но и обычные виды вооружений".