МИД Польши выразил обеспокоенность антипольским маршем во Львове

ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. МИД Польши обеспокоен антипольским маршем, который прошел во Львове, такие мероприятия могут привести к напряженности между гражданами двух стран, говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.
МИД Польши отмечает, что "материалы, содержащиеся в распространенных перед вышеуказанным событием листовках, явно содержат неправдивые сведения об общей польско-украинской истории". "Подчеркиваем, что мероприятия такого рода могут привести к ненужной напряженности между гражданами обоих государств", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, идя по центральным улицам города, радикалы выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских господ", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Наша земля — наши герои", "Идея нации — против деградации" и другие. Как пояснил изданию Zaxid.net один из организаторов шествия, этот лозунг связан с принятым в Польше законом о запрете "бандеровской" идеологии.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.