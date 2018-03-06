МИД Польши выразил обеспокоенность антипольским маршем во Львове

ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. МИД Польши обеспокоен антипольским маршем, который прошел во Львове, такие мероприятия могут привести к напряженности между гражданами двух стран, говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.

"Министерство иностранных дел с озабоченностью восприняло марш, проведенный националистами под лозунгами "Львов не для польских господ" и "кому принадлежит Львов, что было передано по дипломатическим каналам украинской стороне", — говорится в заявлении.

МИД Польши отмечает, что "материалы, содержащиеся в распространенных перед вышеуказанным событием листовках, явно содержат неправдивые сведения об общей польско-украинской истории". "Подчеркиваем, что мероприятия такого рода могут привести к ненужной напряженности между гражданами обоих государств", — говорится в сообщении.

По центральным улицам Львова 4 марта прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего "Украинской повстанческой армии" (запрещена в РФ) Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.

По данным СМИ, идя по центральным улицам города, радикалы выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских господ", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Наша земля — наши герои", "Идея нации — против деградации" и другие. Как пояснил изданию Zaxid.net один из организаторов шествия, этот лозунг связан с принятым в Польше законом о запрете "бандеровской" идеологии.

Закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии, вступил в силу в Польше 1 марта.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.