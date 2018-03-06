Демократические партии Китая поддержали программу КПК по борьбе с нищетой

ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Демократические партии Китая поддерживают усилия и программу Коммунистической партии по борьбе с нищетой, заявил на пресс-конференции во вторник лидер партии китайских эмигрантов "Чжигундан" Вань Ган.

В Пекине с 3 по 20 марта проходит главное внутриполитическое событие года — "две сессии". Сессия главного совещательного органа страны Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13-го созыва (с 3 по 15 марта) и сессия законодательного органа — Всекитайского собрания народных представителей (с 5 по 20 марта).

Пресс-конференция во вторник прошла при участии представителей восьми демократических партий страны, все они входят в число делегатов главного совещательного органа страны.

Ван Ган отметил, что китайской лидер Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Коммунистической партии Китая, в ходе своего доклада на 19-м съезде КПК и в других своих выступлениях особо подчеркивал важность и реализуемость цели по ликвидации нищеты во всей стране.

"Председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что реализация цели по полной ликвидации бедности до 2020 года является сложной задачей, и он придает ей большую значимость. Чтобы лучше понять нужды народа и выслушать местное население, Си Цзиньпин в феврале этого года лично ездил в удаленные бедные районы", — отметил Вань Ган.

По его словам, "я и сам прекрасно понимаю, какая сложная это задача, но мы всецело готовы с ней справиться".

Днем ранее на открытии сессии ВСНП был представлен проект госбюджета на текущий год, который предусматривает выделение 106,1 миллиарда юаней (17 миллиардов долларов) на борьбу с бедностью. Это на 20 миллиардов юаней, или 23,2% выше показателя прошлого года.

В ходе своего доклада в октябре прошлого года китайский лидер заявил о планах значительно повысить народное благосостояние. стимулировать соблюдение принципов социального равенства и справедливости, интенсифицировать работу по ликвидации бедности.

Си Цзиньпин заявил о готовности "решительно добиваться победы над бедностью", а "вступление малообеспеченных слоев населения и слаборазвитых районов в общество всеобщей средней зажиточности совместно со всей страной" сделал торжественным обещанием КПК. Так, к 2020 году власти намерены избавить от бедности сельское население, которое живет за чертой бедности, снять ярлык "бедный" со всех бедствующих уездов и покончить с тотальной бедностью регионального характера.