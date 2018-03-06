Джонсон подтвердил, что при инциденте в Солсбери пострадал экс-офицер ГРУ

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018

ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в Солсбери от неизвестной субстанции пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Накануне полиция Уилтшира сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. CМИ утверждали, что один из пострадавших — россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

"Cейчас много говорится о вызывающем беспокойство инциденте в Солсбери, где 66-летний мужчина — Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены без сознания около торгового центра Maltings в воскресенье днем", — сказал Джонсон, отвечая во вторник в парламенте на срочный вопрос главы международного комитета парламента Тома Тугендхата касательно инцидента и политики Лондона в отношении РФ.